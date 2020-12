December-gedachte van ds. Sjaak de Boer (Ontmoetingskerk, Haren)

Nieuws:

Door: Redactie

Corona zet ons voor de spiegel. En we zien: beperkingen. Beperkingen in samen zijn. Beperkingen in reizen. Maar vooral beperkingen in wat wijzelf kunnen beheersen. We kunnen veel, maar we blijven kwetsbaar. In deze omstandigheden gaan we kerst vieren, in kleine(re) kring dan we misschien wel willen. Kerst: het feest van de geboorte van Jezus van Nazaret. Zoon van God, die de wereld redt uit de macht van het kwaad. Hij komt niet met kracht, maar… in kwetsbaarheid. En hij helpt mij om juist nu mijn eigen kwetsbaarheid te kunnen aanvaarden. En ik wens iedere lezer van deze krant voor het komende jaar toe wat Fransiscus van Assisi ooit bad:

Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen.

Geef me de wijsheid om te accepteren wat ik niet kan veranderen.

Geef me het inzicht om het verschil tussen beide te zien.