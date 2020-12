December-gedachten van de wijkagenten

Nieuws:

Door: Redactie

De december-gedachte van:

Marco Gaasbeek en Roel Kruijer

Wijkagenten Haren, Noordlaren, Glimmen en Onnen

“Fijne feestdagen gewenst!” hoor je veel in de decembermaand bij het afrekenen in de winkel. Bijzonder gemeend, maar tegelijkertijd zien de feestdagen er dit jaar wel anders uit dan we gewend zijn. We houden afstand, ontvangen zeer beperkt mensen thuis en dat doen we allemaal om de verspreiding van het coronavirus verder tegen te houden. Ook voor ons veranderde er dit jaar van alles. Maar één ding verandert voor ons nooit: we zetten ons altijd met hart en ziel in om criminaliteit aan te pakken en te werken aan de veiligheid in Haren. Waar het kan zijn we aanwezig in de wijk. Daarnaast zoeken we nu ook meer digitaal contact, bijvoorbeeld via beeldbellen. En ook volgend jaar staan we natuurlijk samen met ons team weer 24 uur per dag voor u klaar, op straat én online. We wensen u een gezond en veilig 2021!