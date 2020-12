Decembergedachte van de burgemeester van de gemeente Groningen

Door: Redactie

We hebben geen gemakkelijk jaar achter de rug. De coronacrisis heeft ons laten zien hoe kwetsbaar we zijn: iedereen is op de een of andere manier wel geraakt door de pandemie. We zijn eenzamer, omdat we onze dierbaren niet kunnen vasthouden. We zijn onzeker, omdat we niet weten of we straks nog werk hebben. Misschien zijn we ook wel ongerust, omdat we bezorgd zijn om onze gezondheid of die van anderen. Maar juist nu, in deze tijden van hoop en van een nieuw begin, mogen we ons vasthouden aan het besef dat dit eindig is, dat ook dit voorbij gaat. Ik wens ons toe dat we de komende tijd naar elkaar om blijven kijken en voor elkaar klaar blijven staan – dat we de gemeenschapszin volhouden die in Haren en omstreken zo sterk is, zodat die saamhorigheid straks het fundament is voor een gezonde en gelukkige toekomst voor u allen.

Koen Schuiling, burgemeester van de gemeente Groningen