Deelauto promoten dient meerdere doelen: 19 november

Nieuws:

Door: Redactie

Er is weer een informatieavond op komst van het burgerinitiatief Samen Slim Rijden in Haren.

De initiatiefnemers stellen prikkelende vragen: Wilt u wel een auto tot je beschikking hebben, maar dan goedkoper, gemakkelijker en duurzamer? Woensdag 19 november is er van half 8 tot half 9 in de Mellenshorst te Haren een informatieve avond. Er is tijd voor al uw vragen en u kunt ook een van de deelauto’s bekijken. Graag aanmelden via heinemann.matthias@gmail.com