Maandag 1 juni testbericht NL Alert

Maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur het NL-Alert testbericht. Zo test de overheid of het alarmsysteem werkt bij een noodsituatie. Voor Groningers die vaak in de buurt van de grens zijn, is de NL-Alert App handig. Download je de NL-Alert App voor 1 juni? Dan kan je meteen testen of die goed staat ingesteld. In december 2025 had de NL-Alert App ruim 1.000 gebruikers in Groningen.

Elke eerste maandag van juni en december verstuurt de overheid het NL-Alert testbericht. In het testbericht staat duidelijk dat het om een test gaat. Je hoeft dus niets te doen. Het testbericht ziet er zo uit: “NL-Alert 01-06-2026 12:00 TESTBERICHT. De overheid waarschuwt je tijdens noodsituaties via NL-Alert. Je leest dan wat je moet doen en waar je meer informatie kan vinden. Kijk voor meer informatie op www.nederlandveilig.nl/testbericht ***”