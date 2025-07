Deense broers maken Harense jeugd blij met basketbalclinic

Nieuws:

Door: Redactie

Vorige week hebben de twee Deense broers Jonas (19) en Mathias (17) een basketbalclinic verzorgd in sportcentrum Scharlakenhof. Zij maakten de Harense jeugd (22 deelnemers) enthousiast voor deze sport op uitnodiging van de gemeente Groningen.

De jongens, die deze week bij hun grootouders in Haren verblijven, spelen al jarenlang op hoog niveau basketbal in Denemarken. Op het gymnasium in Kopenhagen krijgen ze extra ruimte om te trainen, waardoor ze inmiddels ervaring hebben opgedaan op internationale toernooien namens het Deense nationale team. Tijdens de clinic leerden de kinderen diverse technieken om beter met de bal om te gaan, gevolgd door een reeks oefenwedstrijden. De middag werd niet alleen sportief, maar ook gezellig afgesloten. De organisatie van het evenement was in handen van Arno Slim en Wibrand Brontsema van de gemeente Groningen.