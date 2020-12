Dianne Maas uit Onnen wordt Bouwmeester Versterking

Nieuws:

Door: Redactie

Dianne Maas vindt het fijn, dat de gemeente Groningen juist haar heeft gevraagd om Bouwmeester Versterking te worden. Ze heeft een speciale opdracht: meekijken tijdens versterking van gebouwen binnen de gemeente Groningen. De architecte heeft een eigen bureau (Mint Architecten in Eelde en Amsterdam) en woont zelf in de voormalige Koepelkerk in Onnen, die zij met behoud van de authentieke schoonheid omtoverde naar een woonfunctie. In de voormalige gemeente Haren is ‘versterking’ niet aan de orde, ze gaat werken vanuit Ten Post. “Het gaat in deze functie over visie en richting geven aan het proces en over het borgen van de ruimtelijke kwaliteit.”

Verbinder

Al langer pleit Maas openlijk voor meer aandacht bij versterkings-operaties voor cultuurhistorie en procesbegeleiding voor eigenaren. “Ik ga het proces van woningen die versterkt moeten worden begeleiden”, zegt ze. “Daarbij zal ik ervoor zorgen dat cultuurhistorische waarden van een straat of dorp worden bewaakt, maar ook die van de woning zelf.”

Cultuurhistorie

In de praktijk zal zij waarschijnlijk als een vooruitgeschoven post fungeren van gemeente en welstand. “Ik neem de spelregels mee over beeldkwaliteit en cultuurhistorie van een dorp, zodat men er niet pas in de eindfase achterkomt dat de gemeente bezwaren heeft tegen de plannen. Maar ik ken ook de mogelijkheden die er zeker zijn als het om historische panden gaat. Natuurlijk zal ik ook kijken naar de manier waarop architectuur met versterking wordt verbonden. Sommige woningeigenaren hebben hun eigen architect. Die zou iedereen moeten hebben. Als je het werk alleen maar overlaat aan aannemers en constructeurs mis je nogal wat aspecten. Je wilt dat je je na de versterking ook nog steeds prettig voelt in je huis en woonomgeving.” Vanuit haar betrokkenheid bij het aardbevingsgebied pleit Maas voor meer ontwerpkracht bij de aanpak van de versterkingsopgave. Zij moet voorkomen dat straks woningen weliswaar prima versterkt zijn, maar hun ziel zijn verloren. En dat geldt ook voor de dorpen.