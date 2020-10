Dinsdag beginnen werkzaamheden aan de Molenweg in Haren

Door: Redactie

De water- en gasleidingen onder de Molenweg in Haren zijn toe aan vervanging. Op dinsdag 27 oktober begint de aannemer met de werkzaamheden. De weg is afgesloten tijdens de werkzaamheden, die in verschillende fasen worden uitgevoerd.

Sinds september rondde de aannemer al een aantal fasen af, zonder dat de Molenweg afgesloten hoefde te worden. Volgende week start de vierde fase, die duurt van dinsdag 27 oktober tot en met vrijdag 6 november. Tijdens deze fase is de weg afgesloten tussen de Schakel en de Botanicuslaan.

De werkzaamheden duren tot het einde van dit jaar. De fasen die nog volgen, zijn onder andere afhankelijk van het weer. De planning is als volgt: fase 5: stremming t-splitsing Molenweg en Botanicuslaan. Fase 6: stremming Molenweg gedeelte tussen Botanicuslaan en de Hortuslaan. En fase 7: stremming Molenweg gedeelte tussen Hortuslaan en de rotonde bij de Kromme Elleboog. Tijdens deze fase kunt u gewoon gebruik maken van de rotonde.