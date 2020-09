Diriye neemt na 12 jaar afscheid van BodyFit

Door: Redactie

Met warme gevoelens en dankbaarheid neemt Geoffrey Muller van BodyFit Haren deze week afscheid van een trouwe medewerker: Diriye (48). Die komt uit Somalië en zocht zijn weg in Nederland, destijds volkomen geïsoleerd van zijn gezin, dat in eerste instantie achterbleef. Geert Thomas van Vluchtelingenwerk Haren ontfermde zich over Diriye en bracht hem in contact met Geoffrey Muller.

Muller: “Ik weet nog dat ik eerst wat twijfelde om hem aan te nemen. Zou dit goed komen? Diriye sprak alleen Engels en Italiaans. Maar ik wil altijd graag mensen helpen, dus ik gaf het een kans. En daar heb ik nooit spijt van gehad.” Muller beschrijft hoe Diriye voor hem ging werken in 2008 toen de zaak nog aan de Anjerlaan zat. Diriye werd Manus van Alles. Hij begeleidde sporters, maar hielp ook mee in de horeca en het schoonmaken. “En hij heeft enorm geholpen met de bouw van ons nieuwe pand op De Koepel”, zegt Muller. Hij toont trots foto’s en overal is Diriye te zien, druk bezig voor het bedrijf.

Naar Emmen

Onlangs koos de sympathieke Somaliër ervoor om een nieuwe baan te aanvaarden als huismeester in een flatgebouw in Emmen. “Daar ga ik weer veel mensen ontmoeten”, zegt hij. “Vooral jonge mensen en dat vind ik fijn.” Deze weken vallen hem zwaar, want hij is erg gehecht geraakt aan BodyFit en alle mensen die daar werken en sporten. Om de pijn van het afscheid wat te verzachten heeft Geoffrey Muller een Glossy laten maken, bomvol foto’s van de afgelopen twaalf jaar. Speciaal voor de krant werd Diriye hiermee verrast (zie foto).