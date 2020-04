Dit is wat wij koesteren, zo zal het straks weer zijn!

Door: Redactie

In de crisis is het fijn om te zien wat allemaal nog wél goed gaat. Wie Haren kent, die weet precies waarvoor we ons best doen om deze leefomgeving te beschermen en elkaar te steunen. Daarom staat Haren de Krant achter de stelling: Wees loyaal, koop lokaal. Juist nu.

En over het mooie Haren gesproken. In 2005 gaf de krant een CD uit met een loflied op Haren.“Haren is een schilderij” een loflied op Haren, gezongen door Erik van Westveen met pianobegeleiding van Cas Straatman. Het project werd destijds mogelijk gemaakt door Richard Bakker, CKC Haren.

Wilt u de muziek horen, klik hier: Haren is een schilderij

Hieronder bieden we u een kijkje in het verleden en toch ook weer in de toekomst. Als we nu doorzetten, maken we na de zomer deze foto’s weer. Volop!