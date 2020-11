Doneeractie gedupeerde HSV na brand is een doorslaand succes: al meer dan 5100 euro binnen

Door: Redactie

In een paar seconden werd het lot beslist van sportvereniging HSV. Zaterdag 7 november rond 11.30 uur hebben onbekenden vermoedelijk brand gesticht aan de buitenkant van gymzaal De Meet aan de Mellenssteeg.

Het vuur drong naar binnen en in enkele minuten stond het gebouw in lichterlaaie. Levensgevaarlijk, want er waren twaalf meisjes van 6-11 jaar aan het turnen met hun trainer Janien Vos. Zodra zij een brandlucht roken heeft zij adequaat gehandeld en de kinderen de zaal uit geleid. Zij werd geholpen door bestuurslid Clara Marije Lotgering. Daarna werd de brandweer gebeld. Zoals bekend is het gebouw verwoest. Voorzitter Marjan van Ittersum: “Het gaat gelukkig goed met de kinderen. Ze vragen zich vooral af wanneer ze weer kunnen turnen.”

Geld doneren

Die laatste vraag heeft de gemeente inmiddels beantwoord. HSV kan uitwijken naar de gymzaal in het voormalige Zernike College aan de Rummerinkhof. Een ander probleem is minder snel oplosbaar: het verlies van toestellen en materialen ter waarde van 30.000 euro. Van Ittersum: “We waren wel verzekerd, maar we krijgen de dagwaarde terug en deze spullen waren al oud en afgeschreven. Daarom moeten we nu op eigen kosten alles nieuw aanschaffen.” De leden en andere dorpsgenoten toonden zich binnen twee dagen van hun beste kant. Via de website van de club is er een inzamelingsactie gestart, die op maandag al meer dan 5000 had opgeleverd. Het loopt snel op. Verder liep de Grote Clubactie nog en daar deed HSV aan mee. Die teller staat al op bijna 4000 euro. Dat betekent dat de club nog steeds geld nodig heeft voor het nieuwe begin. “Het is geweldig, we hebben het volste vertrouwen dat we binnenkort spullen kunnen gaan kopen”, zegt de voorzitter. “We willen nu al onze dankbaarheid uitspreken naar iedereen die zich hier nu voor inzet.

Let op: de foto toont de turngroep van HSV, wat niet betekent dat deze kinderen aanwezig waren toen de brand uitbrak.

Wie deze oer-Harense vereniging uit de brand wil helpen kan direct doneren via de website: www.hsv-haren.nl