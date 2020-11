Een goedlachse ‘gemeenteman’ zwaait af

Door: Redactie

Na 41 jaar overheidsdienst, waarvan de laatste jaren in Haren, verlaat Jan de Voogd de gemeente Groningen. Hij gaat met pensioen. Op 7 november werd hij op de gemeentewerf in Haren in het zonnetje gezet door collega’s en inwoners.

“Het contact met de inwoners van Haren vond ik altijd het allerleukst”,zegt De Voogd. “Helaas is het werk sinds de fusie erg veranderd en kwam ik nog maar weinig in de wijken. Ik mis zeker de leuke contacten, maar ja, dat is niet anders.” Op de werf is Jan de Voogd bij veel mensen bekend doordat hij altijd een praatje aanknoopte. “Het was geweldig dat veel mensen vandaag even persoonlijk afscheid van mij kwamen nemen. Een flesje wijn, een kaartje, heel erg leuk.” Jan de Voogd begon zijn loopbaan bij de gemeente Amsterdam, maar kwam naar het Noorden toen hij zijn vrouw uit Winsum had ontmoet. Hij was altijd een vrolijke noot op de gemeentewerf en dat werd zowel door bezoekers als collega’s gewaardeerd.