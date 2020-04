Eerbetoon tennisclub aan zieke groundsman Dicky Blom

Nieuws:

Door: Redactie

Tennisvereniging TSH eert haar voormalige groundsman Dicky Blom, die zeer ernstig ziek is met sombere perspectieven. Op 9 april werd bij het tennispark een bordje onthuld: Dicky Blomplein.

Met dit gebaar wil de club deze trouwe medewerker eren, die in 2017 met pensioen ging. Voorzitter Gertjan de Volder: “Dick heeft ruim dertig jaar een grote bijdrage geleverd aan onderhoud en verbetering van het park waardoor het aanzicht steeds beter is geworden en dat mag best herinnerd worden.” Dicky Blom, voormalig elektriciën, is in 1987 begonnen bij TSH. De club breidde de accommodatie destijds flink uit. Blom verzette volgens de voorzitter letterlijk bergen werk, want het sjouwen van zakken gravel van 50 kg was geen uitzondering. Blom werkte graag buiten en nam zijn taak serieus. Tijdens competitiewedstrijden was hij vaak aanwezig om eventuele schade aan de baan te herstellen. Het was voor TSH reden om zijn naam nu te vereeuwigen. Dicky Blom kon zelf gelukkig aanwezig zijn bij de onthulling van het bord.