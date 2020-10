Exposities in ‘t Clockhuijs tot 28 november

Nieuws:

Door: Redactie

Weer een bijzondere expositie in het altijd gratis toegankelijke ‘dorpsmuseum’ ‘t Clockhuijs te Haren. De exposanten zijn Jan Smit (schilderijen) en Koos Bladt (glaskunst).

Jan Smit

De kunstenaar zegt: “Ik ben in 1945 in de stad Groningen geboren. Heb de Academie Minerva avondopleiding gevolgd van 1961 t/m 1965 en 1971/1972 (akte tekenen). Vanaf 1965 ben ik werkzaam

geweest als grafisch ontwerper voor overheid, uitgeverijen/drukkerijen en diverse andere bedrijven in het noorden van het land.

Naast het ontwerpen en het vrije schilderen heb ik met veel plezier enkele jaren tekenles gegeven aan verschillende scholen.

De geëxposeerde schilderijen zijn wat oudere en nieuwere olieverfschilderijen met verschillende onderwerpen: stillevens, natuur en vrij werk.

De laatste tijden heb ik een aantal portretten geschilderd.”

Koos Bladt:

De kunstenaar zegt: “Medio 2017 maakte ik voor het eerst kennis met glasfusie. Mijn vriendin en ik bezochten de kunstmarkt van Haren en daar stonden twee glaskunstenaars die met deze techniek werken. Ik was er direct door gefascineerd en na met beide kunstenaars een praatje gemaakt te hebben, besloot ik vrijwel ter plekke, dat ik ook wilde leren op deze manier glasobjecten te maken. En dat is dan ook gebeurd. Bij een van beide kunstenaars (Linda van Huffelen) heb ik een workshop gevolgd en Eelco Stoffers van Gekleurd Glas in Groningen heeft me geleerd hoe te werken met een glasoven. Daarna heb ik het schuurtje achter ons huis in Garnwerd leeggeruimd, ingericht als werkplaats, een glasoven gekocht en ben voor mezelf begonnen.

Onderhand maak ik veel verschillende voorwerpen: schalen, vazen, lampen, wand- en tuinobjecten enzovoort en ben voortdurend bezig nieuwe technieken uit te proberen.

Naast veelkleurige objecten maak ik ook geregeld objecten in uitsluitend zwart-wit. Voor meer informatie: www.belaglaso.nl”

De expositie is tot en met zaterdag 28 november te bezichtigen op:

Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 22.30 uur

Zaterdag van 9.30 tot 14.00 uur, zondag gesloten

Voor meer informatie: www.kunstexpoharen.nl en op instagram: @commissie_exposities_haren