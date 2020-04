Failissement Nesciohotel staat verdere ontwikkeling Emmalaan niet in de weg

Nieuws:

Door: Redactie

De ontwikkeling van een nieuw hotel plus appartementen aan de Emmalaan in Haren is in volle gang. Initiatiefnemer Frans Kappenburg hoopt nog dit jaar en anders in 2021 te kunnen starten met de bouw. Hij is eigenaar van het perceel en van het oude ‘Nescio Hotel’ voorheen Postillion Hotel, dat hij verhuurde aan een Gosdal BV. Dat is één van de bedrijven van Fred Dalebout. Gosdal BV heeft deze week het faillissement aangevraagd. “Heel jammer en pijnlijk voor hem”, zegt Kappenburg. “Ik had gehoopt dat hij het oude hotel, op weg naar de nieuwbouw, draaiende kon houden. Het mocht niet zo zijn.”

Nu zijn huurder (en exploitant van het oude hotel) per direct is gestopt, moet Kappenburg op zoek naar een tijdelijke exploitant of huurder van het gedateerde pand in Haren. “Maar het zal van geen enkele invloed zijn op mijn ontwikkelplannen”, zegt hij desgevraagd. “We gaan het project samen met bouwbedrijf Volker Wessels, de op één na grootste bouwonderneming van Nederland, realiseren. Er komt een hotel op de plaats van het huidige tankstation. En op de plek van het oude hotel komen drie woongebouwen met luxe appartementen. Daar kunnen mensen straks gebruik maken van allerlei diensten van het hotel. De plannen zijn al in een gevorderd stadium.” Belangstellenden voor het tijdelijk huren van het oude hotel kunnen contact opnemen met Frans Kappenburg.

Het Postiljon Hotel in Haren startte al in 1970, toen de Emmalaan nog maar pas was aangelegd. Dat gebeurde na de aanleg van de A28 in 1966, waar Haren na een lobby van burgemeester F.W. van Ketwich Verschuur een eigen af- en oprit had gekregen.