Door: Redactie

Walter Hoogesteger jr. uit Haren stuurde ons deze foto. Hij had Sinterklaas gesignaleerd in Haren tijdens de zonderondergang van twee dagen geleden. Hij is handig met software waarmee foto’s kunnen worden bewerkt en dat leverde dit resultaat op.

Met deze foto wenst de redactie alle lezers een fijne pakjesavond 2020.