Flinke brand gymzaal aan Mellenssteeg in Haren. Vermoedelijk brandstichting. Pand verwoest. (met updates en film)

Door: Redactie

Zaterdag rond 11.50 uur werd de brandweer van Haren opgeroepen voor een buitenbrandje bij de gymzaal aan de Mellenssteeg achter OBS de Wissel.

Inmiddels is het een binnenbrand en heeft de brandweer opgeschaald naar ‘grote brand’. Nadere info volgt. Berichtgeving onder de foto’s.

Foto bovenaan: J. Lameris 112 Groningen/ Haren de Krant. Overige foto’s van 112Groningen/Haren de Krant en omstanders. Volg ook de liveblog van OOG Radio via https://www.oogtv.nl/2020/11/brand-in-gymzaal-in-haren/

Update 12.50 uur: Onze verslaggever ter plaatse heeft gezien dat de brand aan de buitenzijde van het pand was begonnen en is doorgeslagen naar binnen. Dat duidt volgens hem op brandstichting. Heeft u tips wie achter de mogelijke brandstichting kunnen zitten? Bel de politie 0900-8844.

Update 12.51 uur: Op het filmpje van een omstander is de rookontwikkeling goed te zien.

Update 12.55 uur: De brandweer stopt met blussen, het pand mag nu al als verloren worden beschouwd. Men zou volgens onze verslaggever wachten tot er een gat in het dak is gebrand om vervolgens van bovenaf met waterkanonnen te gaan blussen. Recent zijn nog meer brandweerwagens met sirenes gesignaleerd in Haren. Gisteren zijn er nog gymlessen gegeven in de gymzaal.



Update: 13.05 uur: Het tweede filmpje laat goed zien hoe de brand nu zwarte rook veroorzaakt. Het blussen lijkt inderdaad tijdelijk gestopt.

Update 13.25 uur: Het publiek wordt nu op grotere afstand gehouden.

Update 13.40 uur: Op het derde filmpje is te zien hoe de muren van het gebouw instorten.

Update 14.20 uur: Op OOG Radio (liveblog Haren Doet) meldde de brandweer dat er bij het uitbreken van de brand mensen in de gymzaal waren. Zij hebben de brand gemeld en konden het pand veilig verlaten. De brandweer kan nog niks zeggen over de oorzaak en zegt dat de politie dit nader gaat onderzoeken.