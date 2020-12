Fotowedstrijd op de brug uit de Vanguard-commercials

Door: Redactie

De redactie werd getipt over de actuele campagne van het jeansmerk Vanguard. Een prachtige bike stond geparkeerd op de spoorbrug bij Glimmen. Hoe en waarom? Dat was onze vraag aan de marketingafdeling van Vanguard.

Martine Boerrigter vertelt: “Dat klopt inderdaad. We hebben vanuit het denim casual merk Vanguard de shoot voor Aw20 in Groningen gedaan, omdat onze custombouwer voor de V85 bike hier vandaan komt.” Dat vraagt om een nadere toelichting. Is de motorbike in Groningen gemaakt? We lezen iets over de Vanguard Designer Challenge. Boerrigter: “De nieuwste V-series jeans van Vanguard is gekoppeld aan een Moto Guzzi motor bike. De samenwerking tussen Moto Guzzi en Vanguard is een een-tweetje, omdat Vanguard in de V-series jeans een ode brengt aan deze Italiaanse motorbikes. Met trots hebben we dan ook de afgelopen jaren samen met Moto Guzzi vier unieke Vanguard motoren gebouwd: de V8, de V7, de V850 en dit seizoen de V85TT. Met liefde en vakmanschap gemaakt en stuk voor stuk unieke custom built bikes. Echte eyecatchers, waar elke man zijn hoofd voor omdraait, haha. Voor de laatste V85 motor hebben we een Vanguard Designer Challenge opgezet en kon er online worden gestemd. Custom built bouwer Luuc Muis uit de regio Groningen kreeg de meeste stemmen en had de eer om een originele Moto Guzzi Scrambler om te bouwen naar zijn winnende ontwerp.”

Dus Luuc Muis uit Groningen bouwde dit kunstwerk en om praktische redenen is daarom gekozen voor een stoere locatie in de eigen regio. Mooi verhaal. Er is ook een filmpje over Muis gemaakt: https://drive.justbrands.nl



Fotowedstrijd bij de brug

Veel mensen vonden het leuk dat Haren in deze internationale campagne is te zien. De redactie ontving al foto’s van mensen die op deze plek ‘hun eigen campagnefoto’ maakten. Dat bracht de redactie op het idee om samen met Vanguard-dealer Sooloo Mannenmode in Haren een leuke wedstrijd te organiseren. Maak je eigen stoere foto op de spoorbrug. De brug is te bereiken via de Viaductweg in Harenermolen. Stuur uw eigen Vanguard-foto aan redactie@harendekrant.nl (uiterlijk 1 januari). U maakt kans op een Vanguard-pakket van Sooloo Mode, inclusief een jeans van Vanguard. Zie ook de advertentie in Haren de Krant van deze week (Sooloo).