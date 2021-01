Fraai schip trekt door Harense wateren

Door: Redactie

Maandag was er een bijzonder fenomeen te bewonderen in Haren. Een groot zeeschip, gebouwd bij Royal Bodewes in Hoogezand, werd naar open water gesleept. Aan de horizon van Haren (Winschoterdiep) was het gevaarte te bewonderen, traag bewegend in het groen.

Het schip heet Scot ranger en is 90 meter lang en 15 meter breed (zodat het door de bruggen van 16 meter breedte buitengaats getrokken kan worden). Door de geopende brug ontstond rond 10.45 uur een file op de ringweg.

Kijk ook: https://www.youtube.com/watch?v=prwfyHd_v8Q&feature=emb_logo

Foto en film: 112 Groningen/ Haren de Krant