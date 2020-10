FvD stelt in Provinciale Staten vragen over kwestie Woldring in Haren

Door: Redactie

In Haren de Krant van oktober stond het verhaal van Harold en Sandra Woldring, boeren aan de Hoornsedijk in Haren. Zij liggen al een tijd overhoop met de Provincie, die gronden wil onteigenen voor het creëren van een ecologisch gebied, waarbij water van de Drentse Aa vrijelijk kan instromen in het Paterswoldsemeer. Woldring vindt dat zij onheus en oneerlijk worden behandeld door de Provincie. Dat was althans hun statement in het interview.

Woldring stelde dat hen een lagere grondprijs is geboden dan aan anderen. Bovendien wordt het hen niet toegestaan om de grond in eigendom te houden, zodat zij (net als anderen) het gebied ecologisch kunnen beheren. Ten slotte verwijten zij de Provincie, dat deze de percelen die te veel zijn aangekocht voor een lage prijs, nu voor een veel hoge prijs doorverkoopt aan particulieren.

Henk Marquart Scholtz uit Haren, namens FvD lid van Provinciale Staten in Groningen, roept het College van GS ter verantwoording en wil weten of het gestelde in het artikel klopt. Hieronder de vragen die door FvD op 25 oktober zijn gesteld.

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Groningen.



De fractie van FVD verzoekt schriftelijke beantwoording door het college van GS van

navolgende vragen ex artikel 67 RvO:



Het maandblad Haren de Krant van oktober 2020 bevat een artikel aangaande de door

de provincie in gang gezette onteigeningsprocedure van (2,5 hectare) grond van de

familie Woldring aan de oostzijde van het Paterswoldse meer.



Naar aanleiding van dat artikel stellen wij de volgende vragen:



1. Is het college bekend met de inhoud van voornoemd artikel?

2. Berusten de in dat artikel genoemde feiten op waarheid, en zo nee waarom niet?

3. Bood de provincie aan Woldring € 3,60 per m2 en aan diens buurman een hogere

prijs (€ 5,-)? En zo nee, welke prijzen werden geboden en/of betaald?

4. Is de prijs per m2 die de provincie Woldring biedt/heeft geboden een faire prijs?

En zo ja, waarom?

5. Heeft de provincie teveel grond aangekocht voor haar project?

6. Zo ja, heeft de provincie die te veel aangekochte grond doorverkocht aan

particulieren en/of anderen? En voor welke prijs per m2 is grond doorverkocht?

7. Is het juist dat de provincie weigert Woldring de grond in casu te laten beheren

volgens richtlijnen van het ecologisch natuurproject, en zo ja, waarom?

8. Is het juist dat andere eigenaren langs het meer wel volgens die richtlijnen

mogen beheren? En zo ja, waarom?