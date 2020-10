Garage de Groot vertrekt uit Haren

Door: Redactie

Autobedrijf de Groot verhuist 30 oktober naar Roden. Men verlaat een locatie, die al sinds begin jaren 60 in gebruik is voor verkoop en onderhoud van auto’s.

Aan de Rijksstraatweg 115, net ten noorden van het centrum, stond tot rond 1960 de villa van rechter Van Iddekinge (foto hieronder). De tuinen vol bloemen reikten tot ver voorbij de huidige Van Veldekelaan. De villa werd gesloopt en het huidige pand werd gebouwd voor Garagebedrijf J.M. Postema, dat voorheen elders aan de Rijksstraatweg in het centrum was gevestigd (waar nu de rotonde Vondellaan/Rijksstraatweg is). Het pand is naar verluidt twee jaar geleden al van eigenaar gewisseld en er zouden plannen voor sloop en nieuwbouw bestaan. Die plannen kennen we nog niet.

Postema verwierf bekendheid als dealer van het merk Renault. Het bedrijf kwam later in handen van de familie De Groot (geen familie van de huidige eigenaar) maar bleef J.M. Postema heten. Een Esso tankstation zorgde dat het bedrijf dagelijks door veel Harenaars werd bezocht. Toen het bedrijf eenmaal in handen was van Peter de Groot werd de bodem gesaneerd en werd het tankstation opgeheven. Het maakte plaats voor een grotere showroom. Ongeveer tien jaar geleden deed Peter de Groot het bedrijf over aan zijn naamgenoot Bert de Groot.

De villa van Van Iddekinge, die rond 1960 werd gesloopt ten behoeve van het garagebedrijf (Rijksstraatweg 115)



Historisch overzicht van het autobedrijf

J.M.Postema begon zijn autobedrijf in 1932 achter het huidige restaurant Yugo aan de Rijksstraatweg 158. Kort na de oprichting verhuisde hij naar een pand aan de Rijksstraatweg, precies op de plaats waar nu de Vondellaan aansluit op de Rijksstraatweg (foto onder). Postema verkocht benzine uit het vat en wreef zich in de handen als er weer een vat was geleegd. Eind jaren 50 werd hij Renault-dealer en liet een nieuw pand bouwen aan de Rijksstraatweg 115 (foto bovenaan). Zijn dochter trouwde met een zeker H.W. de Groot en zo werd de naam De Groot aan het bedrijf verbonden. Op de gevel bleef echter Postema staan. In 1973 maakte het bedrijf de oliecrisis mee en moesten er duizenden bonnen worden geplakt (benzine op de bon). Op een dag was De Groot zo zat van de crisis dat hij in een vlaag van rebellie benzine zonder bon ging verkopen. Dat trok zoveel klanten, dat er een file tot halverwege Groningen ontstond op Rijksstraatweg. De hele familie hielp mee en werd door warme snert op de been gehouden, herinnerde De Groot zich later nog goed tijdens een interview in deze krant. In 2001 werd de zaak overgenomen en gemoderniseerd door zijn zoon Peter. Die moest het bedrijf ongeveer tien jaar geleden wegens gezondheidsproblemen overdoen. Als het huidige pand gesloopt wordt, komt een eind aan zestig jaar autohistorie op dit adres.