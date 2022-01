Harense ondernemer, slachtoffer van BOOS (Tim Hofman), vertelt zijn kant van het verhaal

Door: Redactie

In Haren de Krant van 19 januari vertelt Hessel de Jong hoe hij in december openlijk werd neergezet als oplichter in het online programma BOOS van Tim Hofman (BNN Vara). Op Youtube is de show bijna 400.000 keer bekeken en De Jong, die vanuit Haren online meubels verkocht, voelt zich geschoffeerd.

De cameraploeg van Tim Hofman overviel de ondernemer in zijn tijdelijke winkel aan de Brinkhorst in Haren en gaf hem geen enkele ruimte om zich te verdedigen. De Jong is door een conflict met zijn belangrijkste leverancier in problemen gekomen, waardoor zijn klanten het product niet hebben ontvangen, terwijl ze dit al wél hadden betaald. In het najaar heeft De Jong met deze gedupeerden contact gezocht om een regeling te treffen. Middenin dat proces rook BOOS zijn kans en besloot in actie te komen op basis van consumentenklachten. Het lijkt erop dat de beschuldigingen niet juist zijn.

In het programma op Youtube wordt de ondernemer er expliciet van beschuldigd ’tienduizenden euro’ van zijn klanten te hebben gestolen en er vandoor te zijn gegaan. Haren de Krant heeft inzage gehad in de klachtendossiers en in de briefwisseling met gedupeerden en er is maar één conclusie mogelijk: Hessel de Jong is ten onrechte gecriminaliseerd door de nogal opgewonden pratende Tim Hofman. De redactie heeft navraag gedaan bij BOOS, maar die wilde alleen schriftelijk reageren. “Dit is laster en smaad”, zegt de Harense ondernemer achteraf. Maar excuses van BOOS komen er niet, ook al lijken ze dus fout te zitten.

In Haren de Krant leest u het hele verhaal inclusief de reactie van BOOS (BNN Vara). U oordele zelf. De krant verschijnt 19 januari en is uiterlijk een week later in het gehele verzorgingsgebied verspreid. Op 20 januari staat de krant ook online op www.harendekrant.nl.