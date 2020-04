Geen afval brengen naar gemeente op 10 en 11 april

Nieuws:

Door: Redactie

Vrijdag 10 april (Goede Vrijdag) en zaterdag 11 april zijn beide afvalbrengstations in Groningen (Duinkerkenstraat en Electronstraat) en het afvalbrengstation in Haren gesloten voor particulieren. Bedrijven kunnen er dan wel terecht, alleen niet om Klein Chemisch Afval in te leveren. De wijkpost in Ten Boer is momenteel gesloten. Op Tweede Paasdag (maandag 13 april) zijn alle afvalbrengstations zoals altijd voor iedereen gesloten.

Compostdagen gaan niet door

De compostdagen stonden gepland op vrijdag 10 en zaterdag 11 april, maar deze gaan niet door. U kunt dus helaas geen gratis compost ophalen.