Gemeente: “Dit is een incident en had niet moeten gebeuren”. Stolpersteine Oosterweg weer hersteld.

Door: Redactie

Gebiedsbeheerder Sjoerd Wagenaar van de gemeente Groningen zegt het erg vervelend en pijnlijk te vinden dat er iets is misgegaan met de Stolpersteine in Haren. “Het had niet moeten gebeuren, want we letten bij het geven van opdrachten juist op of er geen bijzonderheden zijn waar de aannemer op moet letten.”

Wagenaar zegt dat de lijst van Stolpersteine in Haren wel aanwezig was in het archief van de gemeente Haren, maar kennelijk nog niet altijd wordt gebruikt door de gemeente Groningen. Toch ging het aan de Rijksstraatweg 286 in april wél goed. Toen heeft iemand van de gemeente ervoor gezorgd dat de stenen netjes werden uitgegraven en in opslag gelegd. Die worden binnenkort teruggeplaatst, zegt Wagenaar. Inmiddels heeft hij de lijst van Haren opgevraagd en bovendien de lijst op Haren de Krant-website gekopieerd. “Vanaf nu moet het dus goed gaan”, zegt hij.

De Oosterweg is een ander geval. Daar is het leed te overzien, want hier was eenvoudig een asfaltlaagje gelegd over de twee aanwezige Stolpersteine. Wagenaar: “Dat is inmiddels hersteld. Vandaag is het asfalt van de stenen verwijderd en zijn de messing plaatjes weer gereinigd.”