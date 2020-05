Gemeente nuanceert kritiek van VVD-fractie over Harens Lyceum: ‘onvolledige informatie gebruikt’

Door: Redactie

Zo kan het balletje rollen: een incompleet geciteerde rector van het Harens Lyceum op OOG TV, waarvan een bericht wordt overgenomen door Groninger Internet Courant, dat weer wordt gelezen door een raadslid. Dat raadslid was Jasper Boter van de VVD-fractie in de gemeenteraad van Groningen. Hij gebruikte de berichtgeving als bron voor openlijke kritiek op het Harens Lyceum en daarvan kreeg Haren de Krant weer lucht en publiceerde maandag dat Boter de gemeente vraagt om in te grijpen. Zo kan het balletje rollen in de lokale media en Irene Deurman van Openbaar Onderwijs Groningen wil het scheefgetrokken beeld graag herstellen.

OOG TV tekende van rector Albert Noord van het Harens Lyceum een quote op, waarin deze suggereerde dat zijn school op 1 juni nog niet klaar zou zijn voor heropening. Volgens Irene Deurman is er een onvolledig citaat gebruikt van de rector. De Groninger Internet Courant nam het bericht over zonder de bron om opheldering te vragen. Dat komt vaker voor in mediakringen, maar kent risico’s. In dit geval, zo zegt Irene Deurman stellig, was de quote niet compleet. Tegen Haren de Krant zegt ze:”Dat de school niet open gaat klopt niet en heeft onjuist vermeld gestaan op OOG TV. De school is zelfs al deels geopend voor schoolexamens en alle leerlingen zullen net als op andere scholen per 2 juni weer welkom zijn op school. Daarbij hebben we ons te houden aan de regels van het RIVM, wat inhoudt dat het onderwijs (nog) niet op dezelfde schaal kan plaatsvinden als voor corona. Jasper Boter is hierover nu ook juist ge├»nformeerd. Het is onterecht om het Harens Lyceum op deze manier in het nieuws te brengen.” Jasper Boter snapt nu wel dat de berichtgeving aanleiding kon geven tot een misverstand. “Ik heb maandagavond Albert Noord gesproken. Er worden straks beperkt lessen gegeven, deels online zoals nu. C’est le ton qui fait la musique. Dan ontstaat er al snel het misverstand, dat de school helemaal niet open gaat.”

Boter blijft toch alert. Hij maakt vandaag een rondje langs de scholen in het Voortgezet Onderwijs om te zien in hoeverre die hulp nodig hebben van de gemeente om na 1 juni te heropenen.

(Dit bericht is aangepast, nadat alle betrokkenen zijn gesproken)