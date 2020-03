Gemeentelijk project Groene Parel uitgesteld tot na de zomer

Nieuws:

Door: Redactie

In het project Groene Parel gaat de gemeente intensief in gesprek met inwoners van de voormalige gemeente Haren over de nabije toekomst. Tijdens bijeenkomsten zouden inwoners hun wensen en ideeën met elkaar bespreken. De onzekerheid over de duur van de maatregelen die genomen zijn in verband met het Coronavirus maakt de huidige planning van de bijeenkomsten onhaalbaar. De geplande bijeenkomsten in Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren, zoals die deze week in Haren de Krant werden aangekondigd, worden dus geannuleerd. Het is de bedoeling dat het project na de zomer zal worden voortgezet.

“Wat in het vat zit….”

In overleg met wethouder Philip Broeksma is besloten de planning aan te passen. Broeksma: “Heel jammer maar begrijpelijk. Gezondheid gaat voor alles. Ik heb veel vertrouwen het project en ik weet zeker dat we er na de zomer een succes van zullen maken. Wat in het vat zit verzuurt niet.”

Voor vragen kunt u de gemeente bereiken via groeneparel@groningen.nl