Gesloten en afgelast in Haren wegens de Corona-crisis (doorlopend updates)

De redactie heeft concreet enkele meldingen over afgelastingen of tijdelijke sluitingen ontvangen, die betrekking hebben op Haren. De publieksbalies van de gemeente blijven vooralsnog gewoon geopend. Hieronder de afgelastingen van Haren. Voor een veel uitgebreider overzicht van de regio Groningen verwijzen we naar de collega’s van RTV Noord via: www.rtvnoord.nl. Heeft u meldingen voor deze pagina? Stuur deze aan redactie@harendekrant en we publiceren terstond op deze plaats.

(Wij laten alleen meldingen over data in de toekomst staan. Oude meldingen halen we geregeld weg.)

HAREN

GEMEENTE:

De dienstverlening van de gemeente Groningen blijft beschikbaar voor inwoners en bedrijven. Wel zijn er vanwege het coronavirus enkele aanpassingen. Hebt u gezondheidsklachten (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts), dan vraagt de gemeente u vriendelijk om de afspraak met de gemeente uit te stellen naar een later moment.

Vanaf maandag 16 maart zijn alleen de loketten Burgerzaken op de locaties Kreupelstraat (Groningen), Haren en Ten Boer open. Deze loketten zijn elke werkdag wel langer open. Je kunt vanaf 16 maart alleen op afspraak langskomen op deze locaties.



KERKEN

Kerkdiensten in Gorechtkerk: Op 15, 22 en 29 maart vinden er geen diensten plaats.

Ontmoetingskerk Sterremuurweg: Gereformeerde kerk vrijgemaakt te Haren (Sterremuurweg 4) organiseert deze maand geen diensten meer. Wel zal ‘s ochtends om 09.30 de predikant een preek lezen welke live wordt uitgezonden via internet (www.ontmoetingskerkharen.nl of www.kerkdienstgemist.nl) De middagdienst van 16.30 uur komt in zijn geheel te vervallen.

Vereniging Vrijzinnig Protestanten Haren: Na overleg in het bestuur van de kern Haren van Vereniging Vrijzinnig Protestanten Groningen-Haren, hebben we besloten om in verband met het Corona-virus de kerkdiensten van komende zondag (15 maart) en die van 29 maart niet door te laten gaan. Weliswaar vormen we niet een groep van meer dan 100 mensen, maar de meerderheid behoort door de leeftijd wel tot de groep kwetsbare mensen. Daarom nemen we toch dit besluit.

Gebedsvieringen ‘Stille Week’ in Haren gaan niet door. Een aantal samenwerkende kerken in Haren organiseert jaarlijks in Haren gebedsvieringen in de Stille Week. Een eventuele besmetting met het coronavirus tijdens zo’n bijeenkomst zou echter mogelijk zijn, weten we nu. Als kerken nemen we daarom onze verantwoording hierin en hebben we besloten dat de vieringen niet doorgaan.

WINKELS

Ondernemend Haren laat weten, dat veel winkels tijdens de koopavond voorlopig gesloten zullen zijn.

EVENEMENTEN:

De Oranjefeesten rond 27 april in Haren zijn geannuleerd.

Koken & Kletsen op 25 maart bij Zorgboerderij De Mikkelhorst is afgelast.

Fashion Dag van Ondernemend Haren in het centrum van het dorp is onder voorbehoud verplaatst naar 25 april.

Seniorenvereniging Haren: De Seniorenvereniging Haren schort al haar activisten op, in ieder geval tot 1 april. De Voorjaarsvergadering van 19 maart vervalt dus, evenals de donderdagse ontmoetingen in het Clockhuys. De coördinatoren van de diverse verenigingsactiviteiten zijn op de hoogte en informeren de deelnemers.

Ondernemend Haren: De ledenbijeenkomst van 25 maart wordt voorlopig uitgesteld. Deze ledenbijeenkomst, met als thema duurzaamheid, zou gehouden worden bij het TSH Café. De organisatie wacht de ontwikkelingen af voor een nieuwe datum wordt ingepland.

Onthulling oorlogsmonumenten en 4 mei: de onthulling van de gedenkstenen voor Gerrit Boekhoven en Diny Aikema op 21 maart a.s. gaat voorlopig niet door. Het 4 mei comité beraadt zich eveneens op het doorgaan van de komende 4 mei herdenking.

VROUWEN VAN NU: Voorlopig zijn alle bijeenkomsten afgelast.

ALZHEIMER CAFÉ: Het café van 1 april in De Dilgt te Haren gaat niet door.

REPAIRCAFE EN ENERGIESPREEKUUR OOSTERHAAR van 28 maart in De Mikkelhorst zijn door Transitiontown HAREN geannuleerd

Gemeente Groningen heeft de raadsvergadering van 25 maart geannuleerd.

Boekhandel Boomker: Lezingen gaan niet door.

Boekhandel Boomker is tot nader order geopend, zij het met aangepaste openingstijden:

maandag 13.00 – 17.00 uur

dinsdag t/m zaterdag 10.00 – 17.00 uur

Er is dus geen koopavond! Mocht u twijfelen of het nog wel verantwoord is om onze winkel te bezoeken i.v.m. de kans op besmetting met het coronavirus dan bieden wij u graag de mogelijkheid boeken bij u thuis te bezorgen.

CULTUUR



Toneel Glemmini Glimmen: Tot en met 31 maart geen repetities en voorstellingen in Glimmen. Dat geldt dus ook voor de geplande opvoeringen op 21 maart en 28 maart. Deze worden voorlopig uitgesteld tot januari en februari 2021.

Muziektheater Thalia: De voorstellingen van de musical Petticoat op 27 en 28 maart en op 4 en 5 april 2020 gaan niet door. Speeldata zijn nu:

zaterdag 7 november (20.00 uur)

zondagmiddag 8 november (15.00 uur)

vrijdag 13 november (20.00 uur)

zondagmiddag 15 november (15.00 uur)

SPORT:

vv Gorecht: Er worden tot 1 april geen wedstrijden georganiseerd. Zodra de KNVB een besluit neemt dat de situatie doet veranderen zal de club daar bericht van doen. Het bestuur gaat dit weekend in conclaaf over de komende periode, u hoort hier over zodra er een besluit is.

vv Gorecht: De pubquiz zaterdag 14 maart ging niet door. Voorlopig nieuwe datum wordt 18 april.

vv Haren: Tot 1 april worden er geen wedstrijden en trainingen georganiseerd en de kantine is gesloten.

vv Glimmen: Tot 1 april zijn er geen wedstrijden en trainingen. De kantine is gesloten.

Hockey bij GHHC: Alle wedstrijden en trainingen zijn tot en met 31 maart afgelast. Alle bijeenkomsten, óók met minder dan honderd gasten, worden opgeschort.

VWDTP clubhuis: voorlopig dicht. De lezing door Hein Bloemink over ‘lokale media’ gaat 22 maart niet door.

ZORG:

Bij ZINN ouderenzorg (en dus ook in De Dilgt) is het restaurant voorlopig gesloten, zullen er geen scholingen plaatsvinden en is vanaf 17 maart 12.00 uur geen bezoek meer mogelijk in de locaties van ZINN. Alleen bezoek aan bewoners in terminale levensfase is toegestaan.

Zonnehof Haren heeft voorlopig alle activiteiten die niet noodzakelijk zijn voor de zorg, af te gelasten. Vrijdag 20 maart om 10.00 uur sluit men de deur voor alle bezoek.

Huize Westerholm heeft de deur tot nader order gesloten voor bezoek. Bewoners die even naar buiten willen wordt verzocht geen contact te hebben met andere mensen en winkels te mijden.

Zorgboerderij De Mikkelhorst is met ingang van 13 maart voor het publiek voorlopig geheel gesloten. De deelnemers zijn wel aan het werk.

Woonvoorziening De Sprank (voormalige kerkboerderij Oude Middelhorst) De Buitenhorst heeft de open dag van 21 maart geannuleerd. Ook de activiteiten van NL Doet op 14 en 15 maart zijn afgelast. In juni komt er nog een officiële opening van dit gebouw.