Gesprek op het bankje bij de Dorpskerk: Ina Schuitema, eigenaar van De Gouden Schaar

Door: Redactie

Gesprek op het bankje.

Deze maand met: Ina Schuitema (54) eigenaar van De Gouden Schaar in Haren.

Hallo Ina, jij hebt kinderen toch? Ervaar je het moederschap als tropenjaren?

Antwoord: “Ja, toen ze klein waren zeker. Ik ben gescheiden en had in mijn eentje de eindverantwoordelijkheid. En met een eigen zaak was dat pittig, ik heb op mijn reserves geleefd. Als een kind ziek was kwam dat vaak erg slecht uit. Ik nam dan naaiwerk mee naar huis.”

Soms lijkt het of iedere vrouw wel eens te maken heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag. Jij ook?

Antwoord: “Ja, toen ik 13 of 14 was werd een man in de lift bij V & D handtastelijk. Ik was met vriendinnen en we hebben er erg om gelachen. Maar in deze tijd zou dat heel anders zijn. Ik zou nu van mij afbijten.”

Wat was jouw favoriete speelgoed toen je een klein meisje was?

Antwoord: “Barbie-poppen. Ik was altijd bezig met kleertjes en maakte die ook zelf. Ja, de belangstelling voor naaien had ik als kind al. Maar ik had ook een andere kant: keien zoeken in de blubber, slootje springen en smerig thuiskomen, haha.”

Heb jij ooit echte angst gekend? Waarvoor was je bang?

Antwoord: “Ik heb in 2015 een aanval van draaiduizeligheid gehad en daar ben ik erg van geschrokken. Ik wist niet wat me overkwam en was later bang dat het weer zou gebeuren. Die angst heb ik met hulp overwonnen.”

Welke tegeltjeswijsheid past bij jou?

Antwoord: “Als je iets doet moet je het goed doen. En anders niet doen.”

Heb je ooit als jeugdzonde wel eens iets gestolen in een winkel?

Antwoord: “Ja, in Grootegast in een klein warenhuis. Ik was ongeveer 16 jaar en pikte een lippenstift, gewoon om het eens te proberen. Maar ik voelde me er direct heel ellendig van en wist dat ik dit nooit meer wilde doen. Die lippenstift heb ik nooit gebruikt. En ik vertel het nu voor het eerst aan iemand.”

Snap jij wat Poetin nu eigenlijk wil in Oekraïne?

Antwoord: “Ik denk dat het allemaal te maken heeft met angst voor de NAVO en die probeert hij met macht te bestrijden.”

Wat voor auto heb jij en waarom?

Antwoord: “Een VW-Golf, hybride. Mijn dochter vindt hem te sportief voor iemand van mijn leeftijd, haha. Ik vind de uitstraling van een auto totaal onbelangrijk, maar dat ik

elektrisch kan rijden vind ik belangrijk. Ik heb ook zonnepanelen. Ach, een auto heb ik nodig voor mijn dagelijkse ritjes Grootegast-Haren. Als ie het maar doet!”

foto: Door Yvonne Flikkema-Arents