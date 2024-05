Publiekstrekker: Jeugdtoernooi Be Quick op 2 juni

Nieuws:

Door: Redactie

Op zondag 2 juni vindt er een jeugdtoernooi plaats bij Be Quick 1887 met maar liefst 36 jeugdteams, verdeeld over drie leeftijdscategorieën. Aanvang 9.30 uur.

De deelnemende verenigingen sturen teams van onder de 13, onder de 14 of onder de 15. Opvallend is dat zelfs verschillende betaald voetbalorganisaties vertegenwoordigd zullen zijn. Initiator Han Settels is razend enthousiast: “We dachten: wat in de Randstad kan, moet ook in het noorden mogelijk zijn. Het leeft enorm binnen de vereniging om er een daverend succes van te maken.” Wigbolt van Veen vult aan: “Niet alleen de voetballers zijn belangrijk op dit toernooi. Of je nu speelt, hulp verleent, grensrechter bent of limonade schenkt, iedereen doet ertoe. Als club laten we zien waar we voor staan. Onze kernwaarde: ‘Wij boven ik’.” Er worden zo’n tweeduizend toeschouwers op de Esserberg verwacht. De entree is gratis voor alle toeschouwers. Dit toernooi is een eerbetoon aan Loed Nieveen en naar hem genoemd. Een ware vrijwilliger die al 47 jaar zijn steentje bijdraagt aan de vereniging.

Parkeren

Om het milieu te sparen en verkeer tot een minimum te beperken, moedigen we alle bezoekers aan om op de fiets te komen. Voor toeschouwers die zich genoodzaakt zien met de auto te komen, zijn er parkeermogelijkheden bij het Maartens College (P2), de Mytylschool (P3) en het Beatrixoord (P4). Bezoekers die met de fiets komen kunnen deze parkeren bij het Maartens College.