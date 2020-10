Gewonde bij aanrijding kruispunt Hertenlaan-Rijksstraatweg

Door: Redactie

Maandag rond 9.40 uur was er een aanrijding op de Rijksstraatweg in Haren ter hoogte van de kruising met de Hertenlaan. De kruising is met verkeerslichten beveiligd. Er viel één gewonde.

Een personenauto met aanhanger kwam in botsing met een bedrijfsbusje. Het gewonde slachtoffer kreeg eerste hulp van de toegesnelde hulpdiensten. De Rijksstraatweg is enige tijd afgezet geweest voor verkeer. Beide voertuigen zijn door een bergingsbedrijf afgevoerd. Hoe de aanrijding kon gebeuren is nog niet duidelijk. De verkeerslichten staan zo afgesteld, dat het verkeer op de Rijksstraatweg van beide kanten groen heeft. Afslaand verkeer naar Ruitersteeg of Hertenlaan moet voorrang verlenen aan verkeer op de Rijksstraatweg. Of deze confrontatie geleid heeft tot deze aanrijding is niet bekend.

Foto: 112 Groningen / Haren de Krant