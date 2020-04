Gezinsgeluk koolmezen bedreigd door Dagblad van het Noorden

Door: Redactie

De brievenbus van een woning aan de Rijksstraatweg in Glimmen is verkozen tot kraamkamer van een paartje koolmezen. Alles wordt in gereedheid gebracht voor de kraamtijd. Bewoners Jan van der Loo en zijn vrouw Yumi vinden het prachtig en willen alles doen om de vogels te faciliteren. “We kunnen ze zien als we binnen het luikje een stukje opendoen”, zegt Van der Loo. “Maar de bezorger van de krant werkt niet echt mee”, voegt hij er geïrriteerd aan toe.

Ondanks waarschuwingen op kaartjes bij de brievenbus in de gevel, volhardt de bezorger van Dagblad van het Noorden en werpt iedere ochtend voor zes uur de krant op het tere nestje. “Ik kan me er boos over maken, dat zo iemand zich niets aantrekt van het briefje. Ik ben al eens vroeg opgestaan om hem aan te spreken, maar ik was net te laat. We dachten dat onze briefjes in het Nederlands en in het Engels voldoende duidelijk waren, maar helaas.” Van der Loo heeft al contact gezocht met de uitgever van de krant, maar hij wordt van het kastje naar de muur gestuurd. “Heel ergerlijk”, zegt hij. “Je wordt niet serieus genomen met zo’n simpele vraag.”

foto: Wikipedia

Waarom?

Wat kan de oorzaak zijn? Het gaat om een bezorger uit een ander land, spreekt hij geen Engels of Nederlands? Een andere reden kan zijn, dat Jan van der Loo destijds had gevraagd of hij de krant in bus naast de deur wilde doen in plaats van in de groene buitenbus. Wellicht staat de bezorger nu zo geprogrammeerd en volgt hij dat verzoek nu met grote vasthoudendheid. Hoe dan ook, Jan en Yumi van der Loo weten nu niet meer wat ze moeten doen om het gezinsgeluk van de koolmezen te beschermen. Dichtplakken kan natuurlijk niet, maar wat helpt wél? Wordt vervolgd.