Nieuws:

Door: Redactie

Haren de Krant zoekt per direct een bezorger voor de wijk Maarwold. Je wordt goed betaald en je mag drie dagen over je wijk doen. We verwachten stipte bezorging, want onze lezers bellen als ze de krant niet ontvangen.

Heb je interesse om 1 x per maand onze krant te bezorgen? Mail: bezorger@harendekrant.nl

Geplaatst: 10 november 2020