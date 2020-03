Gezocht: fietsers die tijdelijk boodschappen willen bezorgen in Glimmen en Noordlaren

Nieuws:

Door: Redactie

Stichting Shared Spaces Haren doet een oproep: wie kan een bakfiets besturen en wil tijdelijk boodschappen uit Haren bezorgen in Glimmen of Noordlaren?

Jochem, één van de initiatiefnemers: “We bezorgen nu in Haren en Onnen, maar we kregen de vraag waarom niet in Glimmen en Noordlaren?” Mail uw reactie aan: join@sharedspacesharen.nl

De oproep heeft de volgende achtergrond: https://www.harendekrant.nl/nieuws/positieve-samenleving-bezorgdienst-harense-winkels-gestart-samen-zijn-wij-haren-maak-er-gebruik-van/