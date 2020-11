Glimmense detailhandel bloeit op

Door: Redactie

Geheel a-typisch en in weerwil van allerlei trends is er in Glimmen een opleving van de lokale middenstand te zien. Binnenkort openen maar liefst twee winkels de deuren aan de Rijksstraatweg. En ook nog pal naast elkaar.

Waar voorheen Flora & Fauna was gevestigd wordt spoedig een nieuwe winkel gebouwd door Bakkerij Stoet, die nu nog werkt vanuit huis aan de Viaductweg in Haren. Links van dat pand, op Rijksstraatweg 30, opent Alexandra Wieringa 13 november haar bloemenwinkel Lisianthus. Op dit moment wordt er nog verbouwd. Ze vertelt: “Met mijn jarenlange ervaring in de bloemenbranche wordt een lang gekoesterde droom werkelijkheid.” Ze gaat zich toeleggen op het ‘hele pakket’, waaronder bruidswerk en rouwwerk, zoals dat in de branche wordt genoemd. Maar Alexandra gaat nog een stapje verder. Ze biedt ook fotografie, cadeautjes, lifestyle en een kopje koffie.

Ze zegt: “Naast bloemen verkopen wij lifestyle artikelen en kunt u bij ons terecht als u op zoek bent naar een cadeautje. Ook kunt u In onze winkel een kopje koffie komen drinken, of meenemen. U zult in de winkel ook fotografie vinden, mijn andere passie. Voor iedere gelegenheid kunt u mij als fotograaf benaderen. De Lisianthus is een plek om in een groene oase even op te laden. Ik hoop dan ook dat de Lisianthus een welkome aanwinst voor Glimmen en omstreken zal zijn.”