Goede kleine initiatieven worden financieel haalbaar

Nieuws:

Door: Redactie

Nationaal Programma Groningen opent vandaag het Impulsloket voor inwonersgroepen (stichtingen, verenigingen en coöperaties) en kleine ondernemers in de provincie Groningen. Zij kunnen bij het Impulsloket terecht met een goed idee waar net even een grotere investering voor nodig is. Nationaal Programma Groningen stelt hiervoor tot 2029 tien miljoen euro beschikbaar. “We begeleiden mensen met hun aanvraag. We zetten onder andere ervaringsdeskundigen in op het gebied van ondernemen. Zo zorgen we er samen voor dat het idee de grootste kans van slagen heeft”, zegt Siem Jansen, directeur van Nationaal Programma Groningen.

Om gebruik te kunnen maken van de subsidieregeling van het Impulsloket is het van belang dat het idee bijdraagt aan de vier ambities van Nationaal Programma Groningen: economie, werken en leren, leefbaarheid, natuur en klimaat. Het idee moet een positief effect hebben op de omgeving en toekomstbestendig zijn.

Inwonersgroepen met een idee vanaf € 10.000 Voor kleinere initiatieven (tot € 10.000) bestaat sinds september 2019 al het Loket Leefbaarheid. Voor hogere bijdragen (tussen € 10.000 en € 125.000) is nu het Impulsloket beschikbaar. Stichtingen, verenigingen en coöperaties uit de hele provincie kunnen bij het Impulsloket terecht. De subsidie is op basis van cofinanciering. Met een bijdrage van maximaal 50% van de projectkosten helpt Nationaal Programma Groningen inwonersgroepen met ideeën die net een wat grotere investering nodig hebben. Jansen: “Grotere projecten vielen tussen wal en schip, terwijl er hele mooie ideeën tussen zitten. We helpen graag om ook deze initiatieven verder te brengen”.

Kleine ondernemers met een idee tot € 15.000 Ook kleine ondernemers met een (verwachte) omzet van maximaal € 20.000 per jaar kunnen gebruik maken van het Impulsloket. Zij kunnen een aanvraag doen voor maximaal € 15.000. Nationaal Programma Groningen wil hiermee een kleine onderneming die uniek is in haar lokale omgeving een impuls geven. Net als bij inwonersgroepen gaat dit op basis van cofinanciering en is de bijdrage maximaal 50% van de noodzakelijke investeringsuitgaven.

Hoe werkt het? Op de website nationaalprogrammagroningen.nl/meedoen/impulsloket is meer informatie te vinden over de regeling en het insturen van een aanvraag. In de eerste stap bespreken indieners het idee met de medewerkers van Nationaal Programma Groningen, samen wordt gekeken naar de haalbaarheid van het idee. Vervolgens worden de benodigde documenten verzameld die via de website van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) ingestuurd kunnen worden. Een aanvraag insturen kan het hele jaar door. Elke maand komt de beoordelingscommissie van het Impulsloket samen om de aanvragen te bekijken en ze te toetsen aan de spelregels van de regeling.