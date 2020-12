Groninger Landschap organiseert fotowedstrijd

Nieuws:

Door: Redactie

Het Groninger Landschap organiseert vanaf december 2020 een fotowedstrijd waarbij de dertien mooiste ingestuurde foto’s worden gebruikt in de kalender van 2022. Elk jaar geeft Het Groninger Landschap een kalender uit met prachtige foto’s van het Groninger landschap in samenwerking met een fotograaf. Vanwege het 85 jarig bestaan van de stichting in maart 2021 willen we alle natuurliefhebbers en (amateur)fotograven oproepen om hun mooiste foto van Groninger natuur, landschap en/of erfgoed in te sturen.

Het Groninger Landschap verwacht veel foto’s binnen te krijgen van verschillende seizoenen die de schoonheid van Groningen laten zien. “Want je hoeft niet ver om te genieten van natuur en landschap, we wonen in een prachtige provincie waar we trots op mogen zijn”, aldus Petra van der Meer, hoofd Publiek en Relatie van Het Groninger Landschap. “Het thema van de fotowedstrijd is dan ook Groningen, mooi dichtbij. Alle foto’s met daarop landschap, natuur en erfgoed in het landschap zijn meer dan welkom.” De fotografen van de dertien mooiste foto’s bemachtigen niet alleen een plek in de kalender, maar er zijn ook mooie prijzen van Foto Sipkes te winnen.

De jury van de fotowedstrijd bestaat uit Marco Glastra (directeur Het Groninger Landschap), Ard Bodewes (landschapsfotograaf) en Silvan Puijman (natuurbeheerder Het Groninger Landschap).

Meedoen kan door afbeeldingen in te sturen via de website www.groningerlandschap.nl/fotowedstrijd. Inzenden kan nog tot en met 16 mei 2021.