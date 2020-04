Groninger reconstrueert oorlogsverhalen uit Haren

Door: Redactie

Is het mogelijk om met hulp van internet een vliegtuigcrash te reconstrueren, die plaatsvond in de nacht van 18 augustus 1941 aan de rand van het Paterswoldsemeer in Haren? Ja, dat heeft amateur-onderzoeker Dirk Munk uit Groningen bewezen. In 2011 is hij begonnen met zijn onderzoek en nu kan hij aan de nabestaanden van de slachtoffers in Amerika en Canada precies vertellen wat er die nacht in Haren is gebeurd. Op de foto staat hij bij de graven van de omgekomen vliegers.

Die nacht In de nacht van zondag 17 op maandag 18 augustus 1941 voerde de Engelse RAF een afleidingsbombardement uit op de Duitse stad Bremen. De Handley Page Hampden AE185 bommenwerper was om 22:55 uur opgestegen van de basis Swinderby in Lincolnshire om naar Bremen te vliegen. De vlucht eindigde echter toen het vliegtuig door een Duitse nachtjager werd geraakt en op de oever van Paterswoldsemeer stortte.

Onderzoek

De gepensioneerde Groninger Dirk Munk las in 2011 in de krant hoe ergens in Friesland de grafstenen van omgekomen vliegers uit de oorlog werden vervangen na onderzoek naar de werkelijke toedracht van hun crashes. “Ik dacht gut, zouden we eigenlijk precies weten wat er destijds is gebeurd met de neergestorte vliegtuigen in Haren?” zegt Munk. Zijn verhaal staat in de krant, die deze week verschijnt. Verder leest u in Haren de Krant het oorlogsverhaal van Adolf Doornkamp (1935-2018) uit Haren.

Lees meer in Haren de Krant, die wordt verspreid van 22-24 april.

Niet ontvangen? Er liggen kranten op de volgende afhaalpunten:

-Pater Schoenreparaties, Meerweg 5, Haren

-Total Winterwerp, Rijksstraatweg 227, Haren

-Tinq Tankstation, Kerklaan 37, Haren

Foto onder: Zo gaat een gedenkplaat eruit zien, die waarschijnlijk in augustus 2020 wordt onthuld aan de Hoornsedijk.