Gunter Demnig over de verdwenen Stolpersteine

Door: Redactie

De Duitse kunstenaar Gunter Demnig, bedenker en maker van de Stolpersteine om de herinnering aan Jodenvervolging levend te houden voor nieuwe generaties, laat een cynisch lachje horen als hij verneemt dat in Haren op twee locaties Stolpersteine zijn verdwenen. Maar hij gaat bepaald niet uit van kwade opzet.

Demnig vertelt dat dat het zelden voorkomt dat Stolpersteine verdwijnen tijdens wegwerkzaamheden. “Twintig jaar geleden is het eens in Keulen gebeurd, toen meldde de gemeente dat er na een waterleidingbreuk was gegraven en dat er stenen verloren waren gegaan. En in Hamburg is iets vergelijkbaars gebeurd. Maar het is eigenlijk onnodig, want overal waar de stenen liggen worden foto’s gemaakt en die worden met een lijst aan de overheden gestuurd. Ze kunnen dan precies zien waar de stenen liggen en hoe de situatie weer hersteld zou moeten worden.” Volgens Demnig kan het zijn dat de stenen in Haren door corrosie wat donker gekleurd waren en daardoor niet zijn opgevallen bij de wegenbouwers.

Hij gaat uit van eenvoudige onoplettendheid. Echter, Demnig kent ook een geval in Duitsland waarin stenen om politieke redenen werden verwijderd. Precies op de datum 9 november, die verwijst naar de Kristallnacht 1938. Daarvan is in Haren natuurlijk geheel geen sprake. Navraag leert overigens dat de Stolpersteine een particulier initiatief zijn en dat de gemeente deze slechts toestaat in openbaar gebied. De gemeente zou in die zin dus niet verantwoordelijk zijn voor onderhoud of behoud van de stenen. De kosten van het vervaardigen van nieuwe Stolpersteine liggen niet hoog, zegt geestelijk vader van het project Gunter Demnig: 50 tot 120 euro.

Wil Legemaat, die één van de initiatiefnemers was om in Haren Stolpersteine te laten plaatsen, noemt de gang van zaken ‘schandelijk’.