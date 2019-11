Haren krijgt nieuw gezondheidscentrum bij station

Door: Redactie

Het voorzieningenniveau in Haren krijgt een nieuwe impuls als het nieuwe gezondheidscentrum tegenover het station wordt geopend. Het oude kantoor van Grontmij wordt goeddeels gesloopt en herbouwd. Mark Wieringa en Aeijolt Keuning (projectontwikkelaars) en Ebian Brill (apotheker/ondernemer) namen het initiatief. De huisartsenpraktijk van de Molenweg sloot zich bij de onderneming aan. De omwonenden zijn blij. De naam is net bekend: Gezondheidsplein Haren.

Het is een aardige combinatie: een projectontwikkelaar, huisartsen en een ondernemende apotheker. Zij hebben elkaar in 2017 gevonden in een hechte en vruchtbare samenwerking. Brill zag vanuit zijn vakgebied kansen voor een gezondheidscentrum en Wieringa zag kansen om het project in Haren te realiseren. Ze richtten een BV op en staken hun nek uit. Op 1 januari 2018 kochten ze het pand, inclusief krakers. Die lieten ze er wonen tijdens de voorbereidingen van het project. In mei werd het pand na een rechterlijke uitspraak ontruimd en konden de mannen van start met sloop en verbouw.

Mark Wieringa (links) en Ebian Brill



Veelzijdig

“Ons staat een gebouw voor ogen waar allerlei beroepen in de eerstelijns zorg vertegenwoordigd zijn”, zegt Ebian Brill. “We zijn begonnen bij de huisartsen, die nu nog aan de Molenweg zitten. Zij willen graag verhuizen en ze hebben ons geadviseerd om te komen tot een goede mix van disciplines.” Er komen o.a. fysiotherapie, prikdienst, thuiszorg (3), podotherapie, diëtiek, verloskunde,ergotherapie, logopedie, geriatrie. Wieringa: “We hebben deze persoonlijk benaderd met de vraag of ze naar het Gezondheidsplein wilden verhuizen. We hebben bij het maken van onze keuzes hun naam en reputatie laten meewegen. Dit centrum moet de garantie geven voor kwaliteit.”

Buren

Het samenspel met de buurt is volgens de mannen prima verlopen. Ze zijn samen hoogstpersoonlijk gaan aanbellen bij omwonenden om zich voor te stellen en om de plannen toe te lichten. “Er werd positief op gereageerd, omdat men deze voorziening als een verbetering van de wijk ziet”, zegt Brill. Wieringa vult aan: “Een we hebben goede aanpassingen kunnen doen, zodat eigenlijk iedereen het nu een mooi plan vindt.” De mannen hebben zelfs op verzoek van een buurtbewoner vroegtijdig een hokje laten slopen, omdat daar zich drinkende jeugd ophield. Het proces van de vergunningverlening is rimpelloos verlopen. Naar verwachting wordt het centrum eind 2020 geopend.