Haren symboliseert de lichtpunten in de crisis: teveel om te kunnen tellen

Door: Redactie

Ondernemend Haren heeft de afgelopen week de zomerse lampionnen weer laten ophangen in het hart van Haren. Witte bollen tegen de blauwe lucht. Met een beetje vrijdenken zou je de lampionnen kunnen zien als een statement. Lichtpunten in deze crisistijd. Het is weer aangenaam druk in Haren.

Hoe het met de gemiddelde omzet in winkels gaat is natuurlijk moeilijk te zeggen, maar de laatste weken lijkt het publiek Haren weer te kunnen vinden. Er wordt door iedereen gezocht naar balans tussen overdreven angst en terechte angst voor het virus. In de meeste winkels zijn zichtbaar alle maatregelen genomen om de kunnen shoppen met 1,5 meter afstand. Het centrum van Haren, met volop ruimte, zitplaatsen op bankjes en muurtjes is wel een heel mooie plek om de vier muren thuis te ontvluchten.

De bouwmarkten en tuincentra lijken de grote trekpleisters te zijn en ook Kluswijs Haren laat goed gevulde parkeerplaatsen zien. De witte lampionnen in het centrum van Haren zijn dus de lichtpuntjes en geven een opgewekt gevoel. We zijn op de goede weg om de crisis te bezweren en Haren is een mooie plaats om dat te doen. Wie het aantal bollen wil tellen raakt snel de tel kwijt. Zoveel lichtpunten zijn er dus in deze krampachtige tijden: niet te tellen. Blijf ze zien!

Vanaf 1 juni kunnen de waardebonnen, die mensen hebben gekocht van Harense winkels op www.samenzijnwijharen.nl gaan verzilveren.