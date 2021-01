Haren vierde knallend, maar rustig nieuwjaar

Door: Redactie

Onze 112-verslaggevers hadden de afgelopen nieuwjaarsnacht niet veel te zoeken in Haren. Afgezien van een klein brandje aan de Anjerlaan (foto) lijkt het een nacht zonder noemenswaardige incidenten te zijn geweest.

Opvallend was wel dat in Haren en omgeving (net als landelijk) vrijwel net zoveel knallend vuurwerk was te horen als in gewone nieuwjaarsnachten. Het knallen had de overhand, siervuurwerk was aan het zwerk nauwelijks te zien. Ook was het opvallend stil vanaf ongeveer 1.00 uur. Dit jaar was vuurwerk verboden en werd officieel dus niet verkocht. Te vrezen is dat het vuurwerk dat gisteren massaal werd afgestoken dus illegaal is verkocht of dat mensen vuurwerk van vorig jaar hebben bewaard.

Foto: 112 Groningen / Haren de Krant