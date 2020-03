Harense ondernemer: stroom tanken voor 1 euro

Door: Redactie

Wim Pruijs uit Haren heeft al jaren een gerenommeerd autobedrijf in Groningen en staat open voor innovatie. Hij wil daarom wat gaan doen met het opvallende vervoermiddel, dat onlangs onder de naam Carver is gelanceerd.

Pruijs ziet dat er een nieuwe markt ontstaat voor ‘klimaatvriendelijk’ rijden. De Carver is een wonderlijke mix van een scooter en een kleine auto. Eén wiel voor en twee wielen achter. Wie de bocht doorgaat zal merken dat de cabine overhelt in de richting van die bocht en dat komt de wegligging ten goede. De Carver biedt plaats aan twee mensen, die achter elkaar zitten zoals in een vliegtuigje. Toegestane snelheid is 45 km/u. Maar de crux van dit vervoermiddel zit natuurlijk in milieu en kosten. Hij kost 8250,00 ex. BTW en rijdt op stroom uit een gewoon stopcontact (220V). Wie de batterij oplaadt is 1,00 euro aan stroomkosten kwijt en kan 80 tot 100 kilometer rijden.

“Je hebt geen dure laadpaal nodig”, zegt Wim Pruijs. “We denken vooral de zakelijke markt te interesseren. Wie in stedelijke gebieden moet zijn, heeft voordeel van de Carver. Je kunt overal tussendoor en je mag rijden waar je met een scooter ook mag rijden.” Pruijs denkt dat de vormgeving van de Carver allebehalve oubollig is. “Je mag trots zijn als je uit een Carver stapt”, zegt hij. “Je maakt een statement over het klimaat en bovendien ben je sneller door het drukke verkeer op de plaats van bestemming.” Volgens Pruijs is dit voertuig na de zomer leverbaar.