Harense politie-uniformen gevonden in martelcontainer Brabant

Door: Redactie

In 2018 werd ingebroken bij het politiebureau in Haren en daarbij werden uniformen buitgemaakt. Deze zijn onlangs teruggevonden in de ‘martelcontainer’in Brabant.

De container werd door de politie onlangs aangetroffen tijdens een onderzoek naar georganiseerde misdaad in West-Brabant.

Dit wordt de ‘Douglasville-zaak’ genoemd. De uniformen waren gestolen om te kunnen gebruiken tijdens b.v. overvallen en ontvoeringen.

Bron: De Telegraaf