Harense scholieren bouwen informatieve website over april-mei staking 1943

Nieuws:

Door: Redactie

Leerlingen van het Maartens College in Haren (TTO leerjaar 3) kregen de opdracht om het verhaal van de oorlog te onderzoeken en door te vertellen.

Ruben de Jong, Willemijn Kamps & Remco Liekstra (foto) gingen aan de slag. Ruben is ook bezorger van onze krant. Zij vragen aandacht voor de april-mei staking 1943, die volgens hen een kantelpunt was in de oorlog in Nederland. Het verzet tegen de bezetter groeide. Deze leerlingen deden onderzoek en bouwden eigenhandig een informatieve website over dit onderwerp. Ruben: “Het is een heel heftige tijd geweest en ik vind het mooi om te zien dat er mensen waren die zo dapper waren om in verzet te komen. Ik weet niet hoe ik zelf zou reageren op zo’n situatie.” Kijk op: https://aprilmeistakinginfo.wixsite.com/herdenken

Foto: Jolanda A. Vermaas boven.