Heeft u de krant niet ontvangen?

Nieuws:

Door: Redactie

In Haren wordt onze krant bezorgd door een eigen bezorgteam. Gisteren is helaas een stapel onuitgepakte kranten aangetroffen. We onderzoeken nu wie dit heeft gedaan.

Het kan zijn dat een wijk of straat nu geen krant heeft ontvangen. De krant van december had uiterlijk vrijdag jl. bezorgd moeten zijn.

Heeft u de krant niet in de bus gehad, zou u dit dan willen doorgeven via redactie@harendekrant.nl ?

We zorgen dan dat u de krant alsnog ontvangt en ontdekken dan vanzelf de achtergrond van de dumping.