Hent Hamming treedt op op Noorderzon

Nieuws:

Door: Redactie

In de solovoorstelling IJS speelt Hent Hamming, die nog nooit eerder op het toneel stond, met zijn leven.

Dit is nadrukkelijk zijn verhaal, hard en persoonlijk, maar zo belangrijk. Zijn hele leven houdt Hamming al van schaatsen. Als zevenjarige werd hij Nederlands kampioen in zijn leeftijdsklasse en zijn vader was directeur van een schaatsbaan. Maar Hamming’s leven als kind bestond uit angst, een angst die zich in hem vastvroor, als slachtoffer van stelselmatig huiselijk geweld. Met IJS gaat hij de confrontatie aan met zijn verleden. Over mishandeling, wegkijken en over de kracht van een mens. Hamming probeert in gesprek te komen met zijn moeder en laat zien hoe iemand, ondanks een historie van geweld, enorme lef en kracht kan tonen. Tekst en regie zijn van Nico van der Wijk. Hent Hamming bracht een deel van zijn jeugd door in Glimmen, waar zich de situaties afspelen zoals hij die in zijn stuk beschrijft.

