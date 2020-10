“Hier wordt moedwillig originele natuur vernietigd”

Door: Redactie

Peter van der Tang, inmiddels bekend als pleitbezorger van ongerepte natuur rond de Hoornsedijk, zegt dat op dit moment onherstelbare schade wordt toegebracht aan wat hij noemt ‘originele natuur’. Hij is onthutst nu bomen worden gerooid op het terrein van voormalige Camping Friescheveen aan de Meerweg in Haren.

De werkzaamheden houden waarschijnlijk verband met het project van de Provincie Groningen, dat een open waterverbinding gaat creëren tussen de polders rond de Drentse Aa en het Paterswoldsemeer. De provincie Groningen laat in 2021 de omgeving van de Meerweg, aan de oostkant van het Paterswoldsemeer, inrichten voor natuur. Deze ecologische zone is onderdeel van de verbinding tussen de natuur bij het Leekstermeer en het Zuidlaardermeer en wordt daarmee onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Een bever zou in theorie vanuit de Drentse Aa veilig naar de Onlanden en verder moeten kunnen zwemmen. Dit najaar worden de vergunningen aangevraagd en liggen de plannen ter inzage. Naar verwachting starten de werkzaamheden in de loop van 2021. De Europese Unie draagt bij in de kosten van de inrichting.

Omwonenden zijn alert

Peter van der Tang en ook boer en boerin Woldring aan de Hoornsedijk strijden al jaren tegen het project, dat in hun ogen niets bijdraagt aan de natuur, integendeel zelfs. Voor Woldring komt daar nog bij dat 2,5 hectare land van hem wordt onteigend. Misschien om die redenen zijn deze bewoners van de Hoornsedijk alert en waren ze er snel bij toen vandaag de graafmachines en mannen met kettingzagen de Meerweg kwamen oprijden.

De werkzaamheden worden uitgevoerd onder leiding van Prolander. Die organisatie leidt sinds 2015 werkzaamheden in Groningen en Drenthe, die voorheen werden geleid door de Rijksdienst Landelijk gebied. Van der Tang heeft de mensen op de locatie aangesproken, maar krijgt nul op het rekest. Boos zegt hij: “Wordt er moedwillig een stuk originele natuur vernietigd om daarvoor iets in de plaats te krijgen wat ons niet meer zal brengen dan machines en mensen in de toekomst? Dit is ongerepte natuur. En wordt er vervuild water uit vervuild land gebracht naar het Paterswoldsemeer? Om dieren naar de andere kant van de Meerweg te brengen is een verbinding niet nodig.” Volgens Van der Tang was er bezwaar ingediend tegen de bomenkap, maar dat hebben wij nog niet kunnen verfifiëren.

Een woordvoerder van Prolander zal later mogelijk reageren op de aantijgingen van Peter van der Tang.



Peter van der Tang