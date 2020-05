Hilda Bastiaansen schreef PDF-boekje om uit de put te geraken

Nieuws:

Hilda Bastiaansen uit Haren heeft een boekje geschreven over zelfontplooiing in lastige tijden. Het is voor 7,50 te downloaden. Ze schreef het voor mensen die in de verdrukking zijn geraakt door de crisis.

Hilda: “Uiteraard verwijs ik eerst naar de huisarts en moedig ik mensen aan vooral je zorgen, angst, verdriet niet op te kroppen. Praat erover met iemand waar je je veilig en vertrouwd bij voelt Daarnaast kan het je al helpen als je meer te weten komt over allerlei vormen van hulp. Heel laagdrempelig, heel globaal eens kennismaken daarmee. Zodat de schroom, de gêne verdwijnt. Toen wist ik, dat ik daar een bijdrage aan kon leveren, door dit PDF te schrijven. De opbrengst ervan te schenken aan drie Goede Doelen! #wakeupCorona onderzoek in het LUMC, Vluchteling.NL en de Voedselbank, krijgen dan ook elk hun deel. Het PDF zal maar 7,50 kosten en wie het wil doorsturen aan een derde, vraag ik beleefd om per doorgestuurd PDF nog eens 2,50 over te maken.” Het boekje heet ‘Help, ik ben a-typisch’. Het is volgens Hilda op een heel gemakkelijk te lezen, laagdrempelige en humorvolle toon geschreven. “Het PDF vertelt de lezers iets over mijn persoonlijke ontdekkingstocht in hulpverlenersland en wat dat aan kennis en kracht heeft opgeleverd.” Bestellen kan via hilda@bastiaansen.com