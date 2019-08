Hoe gaat het nu met de bedenker van Haren de Krant (80)?

Nieuws:

Door: Redactie

Volgend jaar bestaat Haren de Krant 25 jaar. We ontmoetten mede-oprichter Dick van der Leij (80). Hij woont nu in ZINN locatie De Brink in Helpman, omdat zijn gezondheid vorig jaar even flink te wensen overliet. Maar het gaat weer beter met hem. Met plezier praat hij over Haren de Krant, de krant die dankzij hem in 1995 werd opgericht.

In de jaren 90 verkocht Van der Leij (oud-uitgever van de Helperlinie) advertenties voor reclamebureau Adfo Media in de stad. Daar opperde hij in 1995 het idee om een krant op te zetten in Haren. De huidige redactie werd aangezocht om artikelen over Haren te gaan schrijven en Dick van der Leij nam de verkoop van advertenties voor zijn rekening. Met succes. De krant viert volgend jaar zijn 25-jarig bestaan.

Hij is geboren en getogen in Helpman. Hij groeide op tussen drukpersen en ontwikkelde zich tot een overtuigend verkoper. In 1982 richtte hij het blad ‘Helper Linie’ op, een gezinskrant met verhalen uit de wijk Helpman. “Ik wilde Helpman zijn eigen krant geven. Ik moest het verdienen met advertenties, dus ik ging de winkels in om ze te verkopen”, zegt de heer Van der Leij. “Mensen vonden die krant leuk, dus wilden er ook wel in adverteren.” De krant heeft bijna tien jaar bestaan, maar Van der Leij zat daarna niet stil. Hij verkocht advertenties voor andere kranten en tijdschriften (o.a. voor de regionale VVV’s). Verder verkocht hij reclame op autobussen in Groningen (‘busreclame’) en op de kiosk op de Grote Markt. Als Dick van der Leij ergens in geloofde, maakte hij het tot een verkoopsucces.

Dick in Orde

Wanneer ben je een goede verkoper? De heer Van der Leij: “Je moet altijd eerlijk en enthousiast zijn. Je moet waarmaken wat je belooft. En natuurlijk moet je er zelf in geloven.” Nu hij in ZINN locatie De Brink woont heeft hij het niet meer zo druk als vroeger, maar stoppen met verkopen kan hij niet. Af en toe gaat hij aan zijn bureau zitten om weer lijstjes te maken van adressen waar hij handel wil doen. “Ik ben nog betrokken bij het magazine van de VVV”, zegt hij en toont trots het veelkleurige blad. Daar staat hij in vermeld als ‘verkoop’. Zijn eenmanszaak heeft hij destijds ‘Dick in Orde’ genoemd. Geheel passend bij de manier waarop hij tegen zijn klanten kon zeggen: het komt dik in orde!

Met dank aan MagaZINN.