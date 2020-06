Hoe gaat het nu met: Rob en Angela Swarte (voorheen Intertoys Haren)?

Door: Redactie

In 2006 kondigen Rob en Angela Swarte op onze voorpagina aan naar Portugal te verhuizen. Ze hadden in 2005 hun speelgoedwinkel in De Brinken (Intertoys) verkocht om de weg vrij te maken naar eigen keuzes. In goed overleg met hun zoon en dochter (toen 14 en 11 jaar) werd een stuk grond met ruïne aangekocht in de buurt van Faro (Moncarapacho) om er vakantieverblijven te realiseren.

In de krant zei Angela toen: “Het ergste wat ons kan overkomen is dat het niet lukt en dat we moeten terugkeren naar dit prachtige Nederland. Daar zullen we dan de draad weer moeten oppakken. Is dat een ramp?” Hoe gaat het nu met ze? “Het gaat heel goed met ons”, zegt Rob Swarte als we hem bellen in Moncarapacho.

Hun relaas leest u in Haren de Krant, die van 24-26 juni wordt verspreid in Haren en omgeving.

Foto: hun voorpaginanieuws in 2006.

Foto: Het paradijs in Portugal